政府跨部門演習　模擬本地感染禽流感H5N1　

衞生署衞生防護中心今日(27日)聯同相關政府部門舉行代號「天河石」的公共衞生演習，以提升中心和相關政府部門處理人類感染禽流感個案時的應變能力。演習模擬中心接獲醫院管理局通報一名女子感染甲型禽流感H5N1病毒，隨即展開流行病學調查。

演習分為兩部分，第一部分是桌面演習，於本月7日完成。當日，4個相關政府部門及醫管局討論和統籌模擬在香港出現人類感染甲型禽流感H5N1本地個案時所需採取的應變措施。今日的地面行動演習在長沙灣臨時家禽批發市場舉行。流行病學調查發現患者為一街市的雞販。中心遂協調相關部門到患者居住的樓宇、工作的街市、家禽批發市場，及相關養雞場進行現場調查、風險評估和執行控制措施。

地面行動演習測試中心及相關部門進行調查和執行控制措施的能力，包括追蹤接觸者及處方預防性抗病毒藥物、就雞隻、環境和污水採樣、銷毀雞隻行動及環境消毒。約30名來自4個政府部門的人員參與演習，並有超過30名來自內地、澳門和新加坡衞生當局的專家應邀以觀察員身份出席。

根據世界衞生組織及外地衞生部門的資料，截至11月，全球共報告超過900宗人類感染甲型禽流感H5N1個案。今年至今，全球錄得的相關個案較往年有所上升，當中大部分由美國呈報。本地方面，禽流感是本港法定須呈報傳染病之一。1997年至今，香港共錄得22宗人類感染甲型禽流感H5N1個案，當中有7宗死亡個案。最近的一宗感染個案於2012年錄得。雖然目前未有證據顯示甲型禽流感H5N1病毒出現基因變化更易出現人傳人，但世衞表示全球過去20年人類感染甲型禽流感H5N1個案的死亡率超過50%。