東方日報A1：屯赤連接慢吞吞　10億公帑填巨氹

被指為本港面向內地及澳門「雙門戶」的其中一個重要基建、屯門至赤鱲角連接路雖於2020年12月全面通車，但審計署昨日發表的《第八十三號報告書》卻揭露，上述工程及相關項目由興建到管理錯漏不少，路政署、運輸署等多個部門最少涉及延誤工期、合約錯誤、管理失當等4宗罪，致港珠澳大橋香港口岸填海工程進度滯後，多種甩漏導致相關工程合約最少被延誤超過兩年，產生的延期費用再添逾10億元，大量公帑疑被枉花。審計署指，路政署在配合工程的管理方面需予改善，建議需採取措施確保配合工程合約之間按時移交工地、及與所有相關各方更有效地協調配合工程。

報告指出，立法會財務委員會就建造屯門至赤鱲角連接路，在2011年11月和2013年6月，批出合共467.08億元撥款，並於2013年6月至2022年6月期間，批出8份工程合約（合約A至H）。截至今年8月，7份合約已經完成，一份合約仍在進行，而工程計劃開支已達預算的90%，即421.862億元。

報告特別談到整項工程靈魂的設計及建造合約A和B，由於填海工程進度未如理想，令後續工程無法按計劃進行，產生延期完工費用和工程受阻費用，總額達10.064億元，兩份合約亦要分別批出延長合約期779天和475天。報告指出，兩份合約分別較各自的原定完工日期遲26.7個月，即813天，和19.3個月，即586天才大致完成。

以合約B為例，承建商須在屯門進行填海工程，開拓約16.5公頃的土地，以供屯門至赤鱲角隧道北面出入口之用。在合約開展後，項目承建商估算所需的石填料數量約為85萬立方米，較合約訂明的數量多出約90%，惟石填料的最終數量約為832,552立方米。承建商及後亦就填海工程所需的石填料數量大幅增加，而引致的額外費用提出的申索，經顧問核證的金額為1.158億元。審計署認為，在推行涉及填海工程的工程項目時，路政署需要採取措施，準確估算填海工程所需的填料數量。

報告又提到合約D，承建商須建造一條行車通道，供日後隧道區域的營運車輛使用，但行車通道的混凝土覆蓋、排水設施和相關緊急車輛通道標誌，並無於合約圖則訂明，亦無包括在合約範圍內，最終要由顧問發出一份定價為550萬元的更改令，指示承建商進行有關工程；顧問在合約下共發出10個指示，以釐清工程細節，導致額外費用合共9,260萬元。審計署直指有關部門在核實合約的招標文件方面需予改善。

審計署建議，在推行涉及配合工程合約的工程項目時，應採取措施以改善配合工程的管理，減低產生配合問題的風險，包括確保配合工程合約之間按時移交工地；與所有相關各方更有效地協調配合工程；及加強項目管理規劃；在推行涉及水管改移工程的工程合約時，採取措施，在規劃階段更清楚確定工地狀況。

建造出問題外，屯門至赤鱲角隧道管理亦有不當，負責管理的人手遠低於該署與營辦商簽訂的協議，審計署建議運輸署應要求屯門至赤鱲角隧道營辦商採取進一步措施，以期符合管理、營運及維修保養協議所訂的人手編配規定；採取措施，改善評核屯門至赤鱲角隧道營辦商表現的工作；及持續檢視屯門至赤鱲角連接路和屯門區內相關路段的交通，並視乎情況採取交通管理措施。路政署署長、運輸署署長和機電工程署署長則回應指，同意審計署的建議。

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