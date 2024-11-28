海洋公園上年度收入按年增40%　惟全年仍蝕7000萬元

海洋公園將公布2023/24財政年度業績，公園總收入和入園人次分別錄得40%和30%的增長，兩者皆創5年新高。不過，扣除政府資助、折舊和減值撥回，公園全年淨虧損約7,000萬港元，其中經營虧損淨額較上年度減少30%。

隨着市場持續好轉，海洋公園入場人次錄得明顯上升，總入場人次按年增長29%至310萬，其中非本地旅客人數增達3.15倍，包括來自內地訪客於期內上升3.55倍，而來自印度及菲律賓的訪客分別錄得按年4.12倍及2.26倍的增幅。

收入方面，公園於2023/24年度錄得11.81億港元收入，按年增長41%，其中門票收入上升了54%，商品銷售收入和餐飲收入分別上升27%及32%，每名訪客的人均消費按年上升6%。

開支方面，公園總支出按年升17%至14.8億港元，低於收入增長，其中保育開支4.376億港元，佔總支出30%。扣除政府資助、折舊和物業、機器及設備以及使用權資產減值的情況下，公園的經營虧損淨額連續3年收窄，較一年前減少30%至2.972億港元。

去年度，政府總共資助海洋公園約8.5億港元，包括針對新冠疫情的資助約5.7億港元，以及為其4年支持海洋公園推展保育及教育工作的2.8億港元保育及教育補助。政府在本年度的資助額，縮減至2.8億港元，而有關補助額為期4年，將於明年完結。