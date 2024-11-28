男子2萬人民幣購山寨保時捷　問題多多無法充電

河南省平頂山汝州市的李先生早前花2萬元（人民幣，下同，約2.2萬港元）購買保時捷電動車Macan（內地稱小卡宴），車頭廠徽竟變成一頭驢，車輛亦存在故障。他向內媒投訴，認為該車肯定是山寨中的山寨。

內媒周三（27日）報道，李先生所購車輛的問題包括充電器顯示電充滿，但車輛實際沒充電；車輛沒動力轉向，方向盤沉重。此外，買車時廠家發合格證，卻沒發票和三包憑證，而合格證上也沒註明生產廠家的名稱和地址。記者詢問銷售商該車是否三無產品，售後經理否認，但稱內地這類四輪電動車本身就沒一個正規的備案手續。被問生產廠商名稱，售後經理則指該車有生產廠家，但不能告知廠名。

在內媒協調下，售後經理表示願意給李先生退車，但因車輛有些微碰撞，需要他承擔一部分運費、折舊費。經過雙方協商，廠家給李先生退還1.69萬元（約1.8萬港元）。報道指，李先生購買的是一款低速電動車，外表像一般電動車，但使用的是低功率引擎和電池，質量沒保障。此類車不屬於正規機動車，無法購買汽車保險，一旦發生事故往往需自己賠償。