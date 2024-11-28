港鐵下月推升級版「關愛共乘」程式　兩大新功能便利有需要乘客出行

在科技協助下，日常出行對視障、聽障、輪椅使用者等有需要人士來說再非難事。港鐵「關愛共乘」應用程式下月2日起升級，包括新增支援輪椅人士的「輪椅活動摺板預約」，以及方便聽障人士的「非緊急站內求助」兩項功能；而現有專為視障人士而設的「站內導航」功能，亦將於今年內擴展至港島綫。港鐵透露，自2022年底推出有關程式以來，至今有逾3萬人下載，用家反應正面，未來會繼續應用科技，打造安全及共融的乘車環境。

港鐵早前宣布，將於下月2日推出升級版「關愛共乘」應用程式，新增兩項功能協助輪椅人士和聽障人士出行。其中，輪椅人士可透過程式內的「輪椅活動摺板預約」功能，預約出發車站安排摺板服務的時間，當輪椅人士按預約時間到達指定月台位置，並於手機程式內確認已到達，車站職員便會安排輪椅活動摺板協助其出入車廂；輪椅人士最早可於到站前90分鐘預約服務，出行安排更靈活。

另一新功能「非緊急站內求助」，協助聽障人士在非緊急情況下進行站內求助，例如有物件跌入路軌、輕微身體不適等，聽障人士可透過文字及相片等，傳送至港鐵系統，車站職員便會收到通知，提供協助；相關功能將率先於鰂魚涌站及石硤尾站試行。同時，程式內供視障人士使用的「站內導航」功能，透過聲音提示車站布局等，配合引路徑及扶手電梯的聲音提示，協助視障人士往目的地；相關功能繼觀塘綫、荃灣綫及會展站後，將於今年內推展至港島綫。

港鐵於上周四(21日)特別舉行「關愛共乘」應用程式升級啟動禮。港鐵公司總經理—市務及客戶體驗梁靜雯於啟動禮上表示，港鐵自2022年11月推出自主研發的「關愛共乘」應用程式，至今有逾3萬人下載，用家反應正面。是次全面升級，為長者、輪椅人士、視障人士及聽障人士帶來更大方便，鼓勵及輔助他們出行；公司亦在開發過程中，邀請不同團體、數以千計的目標用家邀請參與設計及試用。

為讓公眾更加了解「關愛共乘」應用程式升級內容，港鐵特別邀請藝人薛家燕擔任宣傳大使，拍攝一系列宣傳片，分別有長者篇、輪椅人士篇、聽障人士篇及視障人士篇；而其中的輪椅人士篇，港鐵亦邀得巴黎殘奧羽毛球銀牌得主陳浩源參與拍攝。

此外，港鐵近年不斷於車站、車廂增添無障礙設施，希望為有不同需要的乘客，提供更舒適的乘車環境。例如每個港鐵車站最少設置一部闊閘機，方便使用輪椅、攜帶嬰兒車及行李的乘客進出車站；陸續在27個轉車站月台安裝「關門提示閃燈」，協助聽障人士留意月台幕門及車門的情況，北角站、尖沙咀及太子站等已投入服務；港鐵亦已於6個車站，包括九龍塘站、旺角站及深水埗站等，設有電動輪椅充電位。未來港鐵會繼續應用科技，打造一個安全及共融無障礙的乘車環境。