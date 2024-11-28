北角兩長者銀行提款後遇竊　扒竊黨3印尼男女被捕

兩名長者於近月在北角區內銀行提款後，不約而同發現現金被人盜去，先後報案求助。執法部門經翻查大量閉路電視後，鎖定3名涉案賊人外貌特徵，並於本月26日在區內相關銀行附近巡邏期間，再次發現他們身影，當時他們並無使用銀行服務，警員懷疑三人再次伺機作案，隨即展開行動以涉嫌「扒竊」將他們拘捕。被捕人為2男1女印尼籍人士，年齡介乎36至58歲，他們分別報稱為商人及家庭主婦，稍後將被落案起訴。

兩名受害人分別1男1女，其中71歲本地男子於9月5日，在區內一銀行提取7萬港元現金作日常生活用途，另一名63歲本地女子則於11月19日在區內另一銀行提取20萬日圓現金作旅行用途，兩人於提款後半個小時內，均發現自己的背囊或手袋拉鏈被打開，裝放的現金不翼而飛，於是報案求助。

據初步調查所得，被捕3人於犯案前在銀行附近遊蕩，鎖定目標後會尾隨其離開銀行，其後曾跟隨事主進入不同店舖購物，甚至乘搭同一輛巴士，試圖趁機扒竊財物。三人共同行事手法純熟，其中兩人會試圖走近事主製造擠迫感，另一人則趁事主不覺，迅速拉開拉鏈盜去事主袋內財物。