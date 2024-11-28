立法保障平台工有分歧　議員斥政府探討3年無結果似拖

立法會今日(28日)通過經修訂的「保障平台工作者」的議員議案，要求全面檢視《僱傭條例》及相關法例；以及因應就業市場的轉變作適當的調整，以盡快釐清企業和平台工作者的法定身份、責任與權益。

航運交通界議員易志明在發言時指自由市場之下，各行各業有其獨特的營運生態。硬要制定一個標準合約，或許會導致行業的發展欠缺靈活性，未必合適，他認同修正議案提出，規定外賣平台需要履行盡職審查的責任，就像網約車平台也應該履行盡職審查的責任，確保提供接載的車輛是持有合法的出租汽車許可證的倡議是一樣的。

易志明續指，單車或電單車的派遞員發生意外，時有所聞，他們在同時間競賽，但往往忽略遵守交通規則，特別是晚上不開前後燈，或橫衝直撞，甚至逆線行車，希望執法人員加強執法和教育宣傳，甚至要求有關人士必須穿着反光衣及戴頭盔，務求減少意外發生。一旦意外發生，受傷人士是應獲相應的保障，然而派遞員流動性高，除此之外，還有很多行業都會有一些所謂的自由工作者，如果要成立中央職業保險賠償補償基金，是否應該涵蓋所有的行業呢？錢又從何而來？是否由企業或平台工作者支付？甚麼收費水平才算合適？加上派遞員是可以同一時間服務一個以上的平台，保費又如何釐定？他強調這是一個相當複雜的問題，社會應該先詳細研究。

議員蘇長榮認為法規追不上科技的變化，目前社會對平台工作者的法律權責尚未有清晰界定，助長爭議糾紛。有研究指香港至少有11萬名平台工作者，他們被當作自僱人士，不受顧傭條例保障，雖然去年6名司機入稟勞資審裁處追討欠薪，最後勝訴，成為本港首宗確立平台工作者並非自僱的案例，但對於平台公平競爭與勞工權益進行有效保障的呼聲，至今尚還停留在工會或者法律界自說自話。他指上屆政府曾表示，會研究不同國家和地區就保障平台工作者權益所採取的策略。然而3年多過去，預計還需要待明年年初才有調查結果的公布。

他指由於平台工作勢必成為勞動市場的新常態，不可逆轉，社會不能無視新型工種的實質存在，理應將之納入法律規範及保障，做到有法可依。不管勞資雙方各存在何種訴求，政府須主導平衡，盡快立法，可謂責無旁貸，以推動行業發展和保護權益兩全，推可以令各

方持份者都可以接受的法例。

他指新加坡已於今年9月10日通過平台工作者法案，把平台工作者列為僱員和自僱以外的全新類別，被認為是一項法例創新。歐洲議會亦於今年4月通過歐盟平台工作者指令，規定平台與工作者之間存有指揮監督關係之事實，即可推定雙方具有僱傭關係。姑勿論上述法律是否適合香港的水土，亦希望政府能予以借鑑。

具勞工背景的議員林振昇指平台工友可以說是處於「雙失」的局面，又指所屬的工會早前進行數碼平台工作者權益保障問卷調查，訪問了300幾名送外賣的平台工作者，包括一些少數族裔的人士。有10%的受訪者表示工作時候曾經受傷，但是平台公司是沒有任何的補償；有6%的受訪者表示曾經工傷，公司有作出補償；54%的受訪者認為平台公司為外賣員提供的團體意外保險保障不足夠；71%受訪者認為需要清楚定義平台送遞員的性質；66%受訪者較為關心的事項是工傷保障。政府推展保障平台工作者權益的政策步伐無疑是太慢，由2021年提出探討，至今已3年，要待明年才有平台工作者的主題性統計調查結果。

他指若政府日後就住調查的結果，計劃推出一些保障的措施，相信到真正落實的時候，又要多一段時間。反觀新加坡只用了3、4年的時間，探討到落實保障平臺工作者的權益，若送外賣遇意外卻沒有工傷保障，並不公道，所以新加坡這種在僱員和自僱，或者是僱主身份以外另設一種新的身份，令到平台工作者有工傷補償和退休保障，而平台公司又不用太大的負擔。其實香港已經有僱員補償條例和強積金的供款制度，所以這種安排是有可操作性，期望政府盡快完成平台工作者的調查研究報告，並且定下清晰的時間表制訂相關保障的措施。