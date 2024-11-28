當局指立法保障平台工須審慎研判　勞工界：勿議而不決

對於勞工及福利局局長孫玉菡回應指任何以立法方式去改善平台工作者的保障都必須審慎研判，畢竟要有多少保障才算合理是因人而異的，全職投身平台工作的人士和公餘時間短暫上線的平台工作者，對於保障的期望未必相同。

他指立法或者修例後，賦予平台工作者新增的權益的同時，也必然為他們帶來新增的責任，難免會削弱了工作自由度，而平台工作者也未必歡迎這個改變。他續稱，在平衡平台工作者利益的同時，亦要顧及平台公司的負擔能力，否則 運上成本上升就會轉嫁給平台的用家，因此要深入了解實際的情況，勞工處一方面會參考其他地區的經驗和趨勢，同時也嘗試掌握本地平台工作者的數據和狀況。

至於外地的狀況，孫玉菡指留意到不同的例子，首先是歐盟曾經嘗試定出一套通用於所有成員國的準則，以推定平台工作者是否僱員，但經過幾年的討論，歐盟只能夠通過由成員國在兩年內自行制訂法律安排。新加坡最近也確立了從事送遞服務和網約車服務的平台工作者可享有若干的法律保障，但同時清晰表明他們不是僱員。英國除了僱員和自僱人士之外，還訂定了一個叫worker的工作者的身份，但是平台工作者是不是worker？則視乎每一宗個案的實際情況。

對於相關主題調查，他指目前已完成統計收集數據工作，處於分析數據的階段，預計明年第一季可以完成相關的工作，適時向立法會人力事務委員會匯報綜合的結果，包括當局建議的一些方向，當中可能包括以立法形式才能落實的建議。

他指勞工處已成立了聯絡小組，促進平台公司、勞工團體和政府三方，就提升平台工作者保障的溝通，和協助共同探討切實可行的方案，而指在本月26日，勞工處和聯絡小組各平台公司代表以及勞工界，包括議員陸頌雄和郭偉強，就平台工作者的保障進行了一場集思會，並特別邀請學者和保險業界的專業人士分享他們的看法，討論集中3個重要的範疇，分別是意外補償、平台與工作者之間的溝通機制和防止非法勞工從事平台工作。

提出原議案的議員陸頌雄憶述2021年提出有關議案，或許當時議會對平台工作的理解不足，因此不獲通過。但經過這幾年，許多議員對平台工作者的情況有更多了解，社會上出了一些情況，尤其是疫情期間，大家都多用平台經濟的服務多了接觸。因此感受到今次議員同事的發言，大家都對平台工作者的權益提高關注，覺得政府要有動作，整體的共識頗為清晰。雖然政府都同意議案提出的，須釐清身份和提供一定保障的大原則，但對於政府並未提出清晰的時間表，他覺得是有所欠缺。

他指日前進行的三方研討會，氣氛融洽，平台公司的代表不介意對平台行業有一個合理的規管，事關合理的規管不單對勞工有幫助，減少意外發生的後遺症，亦有利於行業的健康、公平、可持續發展，他認為局長毋須過分憂慮，或者放大政府的規模或者介入而導致的影響，或會演變成裹足不前，議而不決的情況。