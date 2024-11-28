明年維園花展商業攤位　12月11日公開競投

為期10天的花展將於明年3月14日至23日，假維多利亞公園舉行。2025年香港花卉展覽的商業攤位於12月11日，在長沙灣體育館公開競投，凡年滿18歲或以上並根據《入境條例》(第115章)第2條被視為通常居於香港的人士，以及任何於香港註冊成立的公司，均可參加攤位競投，每位投標者可競投一個或以上的攤位。

展覽場地設有54個商業攤位，攤位類別包括1個攝影器材攤位(5米ｘ5米)；1個售書攤位(5米ｘ10米)；2個飲料攤位(5米ｘ5米)；6個速食攤位(5米ｘ10米)；2個手工藝品攤位(5米ｘ5米)；42個花卉及園務攤位。

商業攤位的競投詳情方面，將分為兩時段，上午10時至中午12時將競投，攝影器材攤位(底價22,740元)、售書攤位(底價15,500元)、飲料攤位(底價30,310元)、速食攤位(底價30,310元)；下午2時起將競投手工藝品攤位(底價22,740元)及花卉及園務攤位(底價22,740元)

此外，大會設攤位保證金，作為獲許可人妥善及恰當履行協議的保證。每個攤位的保證金為4,687元，若獲許可人遵守特許協議所列的全部規定及條款，大會將於花展完結後將保證金發還給獲許可人。投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權禁止該獲許可人日後參與競投，並會發出違規通知書以扣除保證金及解除該特許協議，而相關攤位亦須即時騰空。