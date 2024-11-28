黎智英自辯否認曾說「推爆政府」　冀陳梓華使勇武派降暴力程度

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（28日）踏入第98日審訊。黎智英繼續自辯，他否認說過「推爆政府」，又指自己希望年輕勇武派建立自己的領導團體，當時相信「攬炒巴」是合適人選。

黎智英今日繼續接受辯方大律師關文渭主問。對於本案從犯證人、法律助理陳梓華在審訊時指，2019年11月他在黎智英的私家車上跟黎單獨傾談，黎說未來要結合街頭、議會及國際線力量，「推爆政府」。黎智英今日在庭上反駁說法，指他或說過結合街頭及議會力量，但他從沒說「國際線」，因為他的腦海裡，根本就沒有這詞語。他也沒有說過「推爆政府」，形容這不是他會說的話。黎明言，他從不知道陳梓華與國際線有關，在他眼中，陳梓華是勇武派領袖，他信任陳，冀陳能協助使勇武派降低暴力程度。

黎智英續指，他不支持本土派，本土派不是他喜歡接觸的人。2019年理大事件後，他有強烈渴望，希望年輕勇武派建立自己的領導團體，而他從媒體中得知「攬炒巴」劉祖廸這個人，知道對方在勇武派之間具影響力，找他當勇武派領袖會有效，故欲透過陳梓華聯絡劉祖廸。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022