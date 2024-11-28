䳽崗破紀錄暴雪癱瘓交通　救護車救休克男子受阻

黑龍江省周二（26日）起開始出現大範圍降雪，其中鶴崗市周二上午8時至周三（27日）上午8時累計降雪49.7厘米，打破史上11月單日紀錄。大雪導致多車被困，周二有男子在雪地上休克暈倒，救護車因路上積雪太厚無法前往救助，幸有好心人開越野車將他送院救治。

黑龍江省氣象台周一（25日）發布暴雪紅色預警信號，翌日起鶴崗、湯原、蘿北等地均出現特大暴雪。鶴崗應急管理局工作人員周三表示，市內交通當晚差不多能恢復，高速公路預計周四（28日）恢復，電力、供水、供暖等民生方面未受影響。有鶴崗居民表示，停在外面的車輛基本都被積雪覆蓋，需抹去車牌的雪才能找到自己的車。當地積雪清理工作24小時無間斷進行，各區域內職工單位全都參與，也有自發組織加入清雪，路上積雪被推到路邊高近2米。

中央氣象台周四繼續發布大風藍色預警，預計受冷空氣影響，內地中東部地區及近海周四仍有大風，東北地區等地有雨雪、降溫天氣，黑龍江中東部等地有中到大雪，局部地區暴雪。內蒙古東北部、黑龍江西北部和東北部等地將降溫4℃至6℃，局部地區降溫達10℃。到周五（29日），內陸地區風力逐漸減弱。