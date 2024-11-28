禁常會支持政府修例管制「依托咪酯」　免大眾受新興毒品荼毒

就近日社會關注年輕人吸食新興毒品「太空油」的問題，禁毒常務委員會主席李國棟今日(28日)表示，禁常會支持政府盡早修訂《危險藥物條例》加強管制「太空油」的主要活性成分依托咪酯，並歡迎執法部門嚴厲打擊與「太空油」相關的罪行。禁常會支持繼續將牽涉「太空油」相關罪行的不法之徒繩之以法，以免大眾受這新興毒品荼毒。

預防教育和宣傳是減少毒品需求的方法。禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席陳永堅表示，禁常會會繼續與政府及禁毒界別持份者合作，向公眾特別是年輕人拆解「太空油」的謬誤，以防他們誤墮這新興毒品的陷阱。他續表示，這方面的工作包括向學校教職員講解辨識吸食「太空油」或其他毒品成癮者的方法，以及如何提高前線人員處理「太空油」個案的能力等。

針對「太空油」的巡查包括網上巡查，並採取情報主導的執法行動。例如，香港海關於11月展開連串反「太空油」行動，破獲9宗管有依托咪酯的案件，共檢獲191粒懷疑「太空油」煙彈及16公斤可製成約4.8萬粒「太空油」煙彈的懷疑依托咪酯粉末。另外，執法部門在今年首十個月已偵破88宗與「太空油」相關的案件，並拘捕132人。