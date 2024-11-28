共融指數僅69.44分就業及教育評分最低　劏房戶得59分低於無家者

關愛共融是港府今年《施政報告》的重點之一，惟本港距離目標仍然很遠。有機構今日(28日)發表調查報告，以滿分100分，發現香港共融指數只得69.44分，當中男性、南亞裔人士、劏房戶等群體相對認為社會不共融。而最不共融的範疇包括就業和教育，當中教育只得60.59分。機構建議，政府應檢視融合教育的成效，並強化教育局、社署等部門的協作機制；同時應推動共融工作文化，支援少數族裔求職等。

香港基督教服務處在今年5至6月進行調查，訪問了1,026人。服務處表示，今年的共融指數在個別範疇的評分介乎於60至77分，當中教育以60.59分成為最不共融的範疇。服務處認為，近年教育政策多以目標為本，例如協助學生完成考試，卻未能全面支援學生發展需要，相關措施亦欠透明度，許多有需要的學生和家長均不認識有何支援。

就業方面，以種族劃分，南亞裔的共融指數只得57.2分，他們過去一年平均經歷3.4項歧視或不友善對待。服務處認為，社會對少數族裔人士仍有負面看法，僱主亦不例外。若以性別劃分，男性共融指數也只得68.3分，較女性70.68分為低。患長期病的單親爸爸王先生，他獨力照顧7歲女兒，也對社會性別定型感到無形壓力，作為「家庭主夫」，他坦言每次入育嬰室也會擔心碰見其他母親哺乳的情況，非常尷尬，甚至試過獨自帶女兒外出，而被外人當成「拐子佬」。

服務處又指，共融指數最高的範疇分別是醫療及房屋，得分77.8分及74.23分。服務處認為，近年政府在醫療及房屋範疇投放不少資源，有助社會共融。不過，若以居住環境劃分，劏房戶的共融指數僅為58.67分，甚至低於無家者的63.99分，屬所有住處種類中的最低。

服務處研究及發展中心主任陳志慧表示，教育作為最低分的範疇，她認為現時政府對有特殊學習需要的學生支援不夠深入，因為特殊學習需要的學生覆蓋面很廣泛，個別學生因應不同特質需要接受的支援也不同，建議政府整全支援服務，應對不同學生及家長的需要。