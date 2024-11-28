涉向入境處虛報資料　顧問公司前東主被加控10控罪明日提訊

移民顧問涉協助客戶向入境處虛報投資，4申請人及2移民顧問同被控。廉署指，6名被告均獲准予保釋，案件將於明日(29日)在九龍城裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

據廉署披露，談智鳴，50歲，盈富顧問(大中華)有限公司(盈富顧問)前唯一董事兼股東，今年6月被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。移民顧問蘇大杰，38歲，則被控一項或兩項串謀詐騙罪名。還有4名年齡介乎44至51歲的投資移居申請人，即李菊、魏新文、盧俊楷及曹洪光亦被控一項或兩項串謀詐騙罪名。

廉署表示，談智鳴涉嫌協助客戶向入境處虛報已在香港投資1,000萬港元，串謀詐騙入境處批准其投資移居申請。廉署調查又揭發被告涉及多項相類勾當，昨日(27日)加控談智鳴10項串謀詐騙罪名。其中8項新增控罪指於2016年4月至2024年7月期間，談智鳴涉嫌與8名申請人，包括上述4名同案被告串謀詐騙入境處，導致入境處批准他們移居香港，以及他們其後延長逗留香港期限的申請。

涉案人士涉嫌提交虛假申請，使該8名申請人看來符合該計劃的投資規定，及虛假地表示該等申請人曾分別投資1,000萬港元於本港一間上市公司發行的債券，並一直是有關投資的絕對實益擁有人。另外2項新增控罪指，談智鳴與其公司職員蘇大杰涉嫌以相類手法，串謀另外2名申請人詐騙入境處，導致入境處批准兩人移居香港，以及他們其後延長逗留香港期限的申請。