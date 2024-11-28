請病假遭解僱涉違反殘疾歧視條例　法庭令僱主賠14.3萬元連利息訟費

一名前鋼琴教室公司女客戶服務主任，在試用期間，疑因向公司申請兩次病假而遭無理解僱。該客戶服務主任由平等機會委員會代表，向區域法院提出法律訴訟，指僱主涉嫌違反《殘疾歧視條例》，要求賠償10.8萬港元。區院法官梁國安早前在被告方沒有提出抗辯下裁定原告勝訴，今（28日）下令僱主方賠償14.3萬港元連利息及訟費。梁官斥責被告方從無向申索人道歉，亦未曾存檔抗辯書，令原告需重溫不愉快事件，猶如「在她傷口上灑鹽」甚至是「惡意地利用司法程序」。

申索人為陳詠琴，答辯人為第一流行鋼琴教室有限公司。據入稟狀指，2022年5月起，申索人獲聘用為客戶服務主任，在沙田分店工作，試用期約3個月。同年7月23日，申索人因呼吸困難求醫，及後被診斷有甲狀腺機能亢進症，7月26日至29日放病假，期間上司曾向她指，沙田分店「總要有個人」、「好難無限期等你好返」。

入稟狀續指，同年7月29日，申索人表示需額外多幾天病假，上司在8月2日告知她，公司決定解僱她。申索人指，申索人相信公司是基於她的殘疾及相關病假而把她解僱，對她作出殘疾歧視，違反《殘疾歧視條例》。遂要求答辯人書面道歉，以及賠償10.8萬港元。

案件編號：DCEO 3/2024