搗破新型夾公仔機賭場等11賭博場所　110人被捕包括黑幫主腦

執法部門於本月4日起展開代號「銳陣」執法行動，至今一共搗破11個非法賭場、2個黑工宿舍及1個賭具儲存倉庫，包括首次破獲一個以「夾公仔機」作掩飾的新型賭場。行動中，警員一共拘捕72男38女(19至66歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「違反逗留條件」、「販運危險藥物」、「非法銷售及管有第一部毒藥」及「洗黑錢」等。

警員根據網上情報分析，以及派員喬裝調查，鎖定旺角花園街一間面積約300呎地舖，其門面布局與一般夾公仔機舖無異，惟店內20部夾公仔機當中，逾半懷疑涉及現金賭博交易。賭客每局投入一個五元硬幣，再操控夾爪夾起特製骰子，當骰子擲出特定組合的圖案或數字，便可向店內職員核實，再利用一個轉輪抽取贏得的積分，並以1分換取大約50港元，當中大獎更可一次贏得折實約1,500港元的積分。

警員遂於本月26日清晨展開行動，掩至上址店舖拘捕共9人(19至35歲)，包括店舖一名負責人、5名職員及3名賭客，並檢走店內14部夾公仔機以及168,000港元現金。據初步調查所得，涉事夾公仔機店經營4年，約1年前開始加入上述賭博模式，部分涉賭機台由店舖自營，部分則以月租約6千港元租予其他個別「台主」營運，執法部門指有關「台主」相信亦需負上刑事責任，目前正追緝相關人士。

至於其餘10個賭場則屬傳統非法賭場，大多位於「三無」唐樓樓上單位，執法部門派員由6月起喬裝賭客，滲入多個位於油麻地、深水埗及旺角的非法賭場搜證，相信各賭場主要提供釣魚機賭博遊戲，並有黑幫操控圖利。黑幫主腦除派遣本地成員營運外，亦以「包食宿」名義招攬內地雙程證人士協助管理人流，並在場內提供「冰」毒及太空油等供賭客吸食，又用轉數快等電子方式兌換賭博積分，以加快資金流轉。

行動中，警員在該10個賭場內一共拘捕66男35女(24至66歲)，包括黑幫一名主腦、3名骨幹成員及16名內地人，另有多名賭場本地職員及賭客，當中57名賭客已被落案起訴，其餘人已獲准保釋候查。警員亦在10個賭場內檢獲共55部釣魚機、41支太空煙油、13克「冰」毒及吸食用具，以及7,000港元現金。經進一步調查，人員搜查旺角2間黑工宿舍及大角咀一個賭具倉庫，再檢走有關賭場租約、5部釣魚機、機器組件及262,000港元現金。