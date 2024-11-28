台空軍整體防空作戰演練　檢測接戰程序

台灣空軍司令部周四（28日）表示，為強化整體防衞作戰效能，並檢測防空部隊應變與接戰程序，當日清晨5時至7時派遣各型機、艦及防空導彈系統，執行「整體防空作戰計劃演練」。

面對敵情變化，台灣空軍將持續藉由各項實戰化訓練提升防衞韌性，以預應潛在威脅與挑戰，確保空防安全。整體防空作戰計劃演練（舊名聯翔操演）每季舉行一次，IDF經國號、幻影2000及F16V三型主力戰機，以及C130H運輸機均會參與，並納入陸軍航空特戰指揮部AH64E阿帕奇攻擊直升機及防空部隊等。根據過往訓練模式，整體防空作戰是全島制敵及反空襲重要訓練，由聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，檢視並強化重要目標防護能力，同時驗證聯戰指揮機制運作。

對於解放軍將再次舉行圍台軍演的報道，台灣軍方周三（27日）稱以不升高衝突、不引發爭端為處理原則，但有充分準備，以實力捍衞和平。對於台海周邊海、空域動態，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切兵力應處。