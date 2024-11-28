香港郵政發行「喜迎大熊貓」特別郵票　下月12日起推出發售

內地新抵港的一對大熊貓將在下月初亮相，香港郵政今日(28日)宣布，下月12日會推出以「喜迎大熊貓」為題的特別郵票、郵品及精品，包括與成都熊貓郵局聯乘「大熊貓郵差」產品。

這套特別郵票及郵品包括郵票小型張及相關集郵品，例如已付郵資的圖片卡、套摺；精品則包括4款磁貼、匙扣，以及「大熊貓郵差」產品。全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網」，今日起發售以「喜迎大熊貓」為主題的首日封。

至於郵票小型張及套摺等相關郵品，將於下月12日起在各郵政局及「郵購網」發售。而郵資已付圖片卡(空郵郵資)及貼有郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。另外，以大熊貓為主題的紀念品則在「郵購網」及3間指定郵政局發售，包括郵政總局郵趣廊、尖沙咀郵政局及九龍灣郵政局。

各郵政局亦將於下月12日起，為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封即時人手蓋印。香港郵政又會在指定郵政局，包括香港仔郵政局、郵政總局，和沙田中央郵政局等，推出「喜迎大熊貓」紀念印，供市民蓋印留念。