39間酒店獲清真認證　旅發局：4年後穆斯林旅遊全球收益2250億元

港府大力推動穆斯林旅遊，以吸引中東和東盟旅客客源。香港旅遊發展局與具權威的認證機構合作，到餐廳﹑酒店﹑景點﹑會議展覽場地進行「新月評等」等的評級認證，有39間酒店、4個景點已得到「新月評等」評級，而認為獲清真認證的餐廳亦增加至逾130間，較年初多約30間，當中有高級中菜食府首度獲認證為「清真友善餐廳」。

旅發局指，穆斯林旅客市場潛在機遇處處，據估算至2034年，全球穆斯林人口超過24億；至2028年料將有2.3億穆斯林旅客，全球旅遊收入達到2,250億美元。旅發局早前委聘穆斯林旅遊推廣公司「新月評等（CrescentRating）」，與本地清真認證機構合作，採用既符合國際標準、又切合本地實際情況的準則，為酒店、景點和會議展覽場地進行評級。

旅發局指出，至今已有39間酒店成功申請並取得新月評等的評級，當中九龍香格里拉及香港海洋公園萬豪酒店已取得第5級評級，即可提供清真認證菜式及提供穆斯林友善洗手間等；另有4個景點及會展場地亦已獲評級。旅發局亦與香港回教信託基金總會合作推動餐廳參與清真認證，已完成認證的餐廳數目由年初的約100間增加至超過130間。其中，著名高級中菜食府「唐述」成為本港首間高級中菜餐廳，獲取通過香港回教信託基金總會（BOT）頒發的「清真友善餐廳」認證。

「唐述」營運及廚藝總監–中式菜系周世韜分享，穆斯林客群對中菜的認識不多，甚至從未品嘗過中菜，餐廳將供應20款清真認證中式菜餚，包括以牛肉取替豬肉的「蜜汁牛肉叉燒」等，但顧客須提早最少3日預訂清真菜式。周又說，整個認證過程相當嚴謹，從菜式設計、採購廚具以至物色食材等。香港回教信託基金總會主席沙意（Saeed Uddin）則指，近期申請認證為「清真友善」的餐廳數目顯著增加。

旅發局副總幹事葉貞德表示，將運用多元化策略，打造香港成為「穆斯林友善」的旅遊目的地，同時積極向穆斯林客源市場推廣，吸引更多來自東南亞及中東等地區的穆斯林旅客來港旅遊。