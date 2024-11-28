裝修工遭棄屍深水埗街頭　女被告准保兩男還押　案件明年2月再訊

一名男子日前倒臥於深水埗長沙灣道對開行人路，送院後證實不治。警員調查後，懷疑男子被人以客貨車載至上址拋棄，並拘捕2男1女。其中一名內地男子疑過期居留，另一人則疑為他的僱主。3人被控阻止埋葬屍體、僱用不可合法受僱的人為僱員及違反逗留條件等罪，案件今日(28日)在西九龍法院提訊。3人暫毋須答辯，押後至2025年2月6日再訊，以待執法部門進一步調查。期間只有女被告獲准保釋，兩名男被告則須還押。

3名被告依次為羅桂坤(67歲)、女子侯晓琳(60歲)及苏习战(53歲)。首兩人持香港身份證，第三被告持中華人民共和國身份證。3人被控於2024年11月26日，在深水埗長沙灣道126號德祥大樓地下，阻止埋葬男子张长有的屍體。羅桂坤另被控僱用不可合法受僱的人為僱員，指他同日在大埔梅樹坑路1號大埔花園J座工程工地，僱用男子苏习战為僱員。

苏习战另被控兩項違反逗留條件罪。控罪指他於2024年11月26日，在大埔梅樹坑路大埔花園J座工程工地違反逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作。他另被控於2024年2月5日違反逗留條件，即獲准以訪客身份在港逗留直至2024年2月5日，而他在該日期後仍留在香港。侯晓琳獲准保釋，條件包括每周到警署報到及不得離港。羅桂坤及苏习战則須還押。

案件編號：WKCC 5226/ 2024