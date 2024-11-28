大陸師生團訪政大　馬龍遭熱情包圍冀行夜市

馬英九基金會邀請大陸乒壇名將馬龍與大陸師生團周三（27日）抵台，展開9天訪問。一行人周四（28日）來到台北政治大學，馬龍一到場便受到熱情學生層層包圍。基金會執行長蕭旭岑表示，馬龍除了已品嘗珍珠奶茶、香菇肉燥麵與滷味，也吃了牛肉麵，全部都吃完，說真的非常好吃。他雖為東北人，卻非常喜歡台灣口味，希望能到夜市走走，當晚會安排到夜市體驗。

政治大學達賢圖書館一早已有不少學生駐足等待，大家都表示想看馬龍。訪問團一行人完成大合照後，便進入館內與師生交流。政大的蕭同學向媒體表示，平時就很喜歡運動，也有練習乒乓球，非常崇拜馬龍，很高興他這次特別來訪政大，希望未來也可多來台灣。蕭旭岑表示，周三晚特地安排訪問團到台北101大樓欣賞夜景，周五（29日）將在文化大學安排與台灣學生的乒乓球代表選手交流。奧運射擊金牌選手楊倩則說特別想去日月潭，有機會也想嘗嘗鳳梨酥等台灣美食。

對於綠營認為這趟行程有統戰意味，蕭旭岑指民進黨非常怕統戰，一方面是他們沒有自信、對台灣人沒有信心，二是怕台灣民眾看到大陸正面的一面，打「抗陸牌」會失效。他奉勸民進黨政客以台灣民眾為念，讓兩岸恢復交流．認為員有真正的兩岸交流才能保護台灣，抗陸無法保台。