業界憂「簡樸房」準則過嚴　業主或轉嫁成本　料租金會翻倍

房屋局規管「簡樸房」準則曝光後，當局對房間最低面積、樓底高度、防火標準及廁所等均有指定要求，物業及租務託管服務公司創辦人陳顯熹認為，違規者最高可囚３年的罰則較重，具一定阻嚇性，可減少市場上不合格劏房數量。不過，新政策下，部分小型單位需要進行改建，業主為「回本」或將租金翻倍。而改建時，部分租戶亦難免被迫停約。關注團體就希望當局能為低收入租戶訂好妥善的安置方案，以免租戶無家可歸。

陳顯熹指出，業界對於準則中的天井窗限制最為關注。他解釋，大部分於6、70年代建成的樓宇亦設有天井窗。以一個600呎、四方形、有兩扇大窗及兩扇天井窗的單位為例，業主一般會將單位「一開四」。新例下，該單位要「一開二」才算合法，惟「300呎劏房」並非市場所需。進行工程時，部分租客很可能被迫停約離開，而改造工程本身亦可能誤觸大廈空間範圍，惟該方面缺乏明確準則，令業主對改裝單位卻步。預計準則推出後，較大的優質單位價格不會大幅上升，不過一些60至70呎的房間要改裝至120、130呎，其月租則可能由原本約3、4千港元提升至5、6千港元。

關注基層住屋聯席成員李善珩於同一節目中表示，劏房住戶大部分為1至2人家庭，當中不少正在領取綜援，故非常關心當局的後續安置方案，住在較細小或結構有問題劏房的租戶尤甚。李又指出，由於過渡房屋及日後推出的簡樸房可能會較偏遠，令租戶失去原來的社區網絡而不願搬離。