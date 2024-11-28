華稱與美軍事溝通有原則　解放軍海軍將常態化訪港

針對中美防長在第11屆東盟防長擴大會期間未會晤一事，中國國防部發言人吳謙在周四（28日）舉行的記者會上表示，中方對發展中美兩軍關係有原則，中方主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。他提到，中國海軍近年在國內外多個沿海城市舉行艦艇開放活動，包括海軍兩棲攻擊艦海南號、導彈驅逐艦長沙號及破浪號風帆訓練艦本月先後訪港，海軍今後將常態化訪問香港。

吳謙表示，中美會晤需要合適氛圍，溝通不能沒有原則，美方不必擺出一副希望對話的姿態，自己做過甚麼損害中方核心利益的事心裏有數。他指過去幾年，兩國兩軍關係雖然歷經跌宕起伏，但總體實現了穩定。中方希望與美方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為兩軍交往的基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係。

吳謙又談到中國與印尼兩軍關係發展，指近年兩軍高層交往密切，明年是兩國建交75周年，中方願與印尼進一步密切兩軍高層交往，完善防務領域對話機制；加強軍兵種互訪和聯演聯訓交流，深化軍事院校和智庫交流。他宣布本月底至下月上旬，解放軍南部戰區將組派兵力赴印尼開展「和平神鷹-2024」人道主義救援減災聯合演習，雙方將派出陸、海、空三軍參加，主要進行搜索探測、醫療救護、撤離安置、核生化防護、傘降投送等科目演練，並組織文化體育交流，是兩國軍隊首次舉行此類演習。