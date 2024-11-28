關西經濟界訪華團晤何立峰　盼華保障日僑安全

內地官媒周四（28日）報道，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周三（27日）在北京人民大會堂，會見日本關西經濟界訪華團，表示希望關西經濟界持續把握中國發展機遇，深化務實合作，實現互利共贏。訪華團提出希望保障日僑安全，何立峰表示一定會保障安全和安心。

據日媒報道，除會面伊始外，此次為閉門會面。何立峰指出，中日產業鏈供應鏈深度交融，擁有廣泛共同利益和合作空間。日本關西經濟界訪華團團長松本正義和共同團長鳥井信吾表示，願為兩國互利合作貢獻更多成果。松本正義稱對進駐中國的日企而言，中國市場發展和保障員工安全很重要，何立峰則指克服課題、實現互利共贏很重要，又展現出合作促成2025年大阪‧關西世博會取得成功的姿態。

訪華團還在北京市內的賓館舉辦宣傳世博會的活動，日本國際博覽會協會和日本國家旅遊局幹部呼籲前來參觀。另外，日本經濟團體連合會會長十倉雅和周二（26日）對中國計劃周六（30日）恢復日本人短期入境免簽一事表示歡迎，認為將使出入境順暢，有助為商業注入活力。