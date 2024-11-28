昂坪推三萬呎歷史文化旅遊館　夢回三國風雲再起

「三國」是中國歷史上極為動盪亦引人入勝的年代，時至現今世代，不少影視甚或電玩作品都以該時代為背景製作。為配合港府推動無處不旅遊，昂坪市集推出面積達3萬平方呎、全港首個以三國為主題的歷史文化旅遊館。場內設有多個場景，展出多場重要戰役、經典人物，當中更有大型沉浸式效果影像，讓旅客有如置身三國歷史故事之中，更設有互動遊戲可體驗攻城，寓教育於娛樂。主辦機構今日(28日)表示，期望未來可推出更多其他王朝展館，推動中國歷史文化傳承發展。

「中國王朝風雲館」之「三國風雲」集歷史、文化、教育、旅遊、娛樂五大元素，其中焦點場景「三國風雲」會播放大型沉浸式效果影像，讓旅客有如置身三國歷史故事之中，觀眾更可參與虛擬攻城遊戲。另外，展覽亦有模仿孔明站在城牆，彈奏以雷射為弦的科技古琴，智退司馬懿20萬大軍的場景，遊客可參與放附有各種祝福語的孔明天燈。

藝文發展基金會會長謝景霞在開幕禮上表示，在2022年與昂坪360構思設立中國王朝風雲館，最後決定以「三國」為主題、加上用趣味的方式介紹中國歷史和文化，期望吸引年輕人更認識中國歷史，又指感謝各界在展館籌備期間給予的支持，期望未來可推出更多其他王朝展館，推動中國歷史文化傳承發展。昂坪360董事總經理董沛銓表示，一直支持寓教於樂，當賓客進入展館可以體驗三國時期的風雲變幻，同時透過互動體驗可以沉浸其中，更好了解中國文化深厚底蘊。

門票即日起可於昂坪360售票處和昂坪市集旅遊資訊中心發售，票價為90港元，大小同價。展覽開館時間為每日上午11時至下午4時45分。