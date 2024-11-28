歷時13年耗資千四億機場三跑終啟用　目標10年後客運量達1.2億

造價達1,415億元、由公眾諮詢到工程完工歷時13年的機場三跑道系統，今午(28日)正式啟用。機管局主席林天福於啟用儀式致辭指，三跑系統啟用後，機場會在10年後達到年客運1.2億人次及貨運1,000萬噸的目標，之後會全力發展機場城市，打造亞洲領先新地標。政府官員則向本地向航空業提出三個要求，包括全速恢復航空運力、積極結合灣區優勢，以及全力擴闊國際聯繫。

耗資1,415億元的三跑道系統，於2016年8月動工，規模相當於在現有機場旁興建一個新機場，填海面積約650公頃，相等於34個維園。項目包括一條全長3,800米的跑道及滑行道系統，以及新的客運廊及停機坪。新建的第三條跑道「北跑道」已於2022年11月啟用，並暫時關閉中跑道作重新配置，包括平整路面、興建新跑道出入口等。隨着三跑系統啟用，三條跑道可以同時讓飛機升降。

機管局主席林天福表示，三跑系統正式啟用是香港機場最重要的里程碑，機場三條跑道，即北跑道、南跑道、中跑道，今日開始同步運作。他指出，三跑系統將會大幅提升香港機場運力，每年客運量可提升至1.2億人次，貨運量達至1000萬公噸，預期未來10年將可達標。他又指，機管局將全力推進機場城市計劃，將機場發展成為一個具備香港國際化特色的旅遊目的地、亞洲領先新地標。

政府官員表示，香港國際機場是香港及粵港澳大灣區通往世界的重要門戶，對社會經濟發展起戰略作用，三跑系統落成後，機場容量將顯著提升，本港機場的貨運量世界第一，客運量有望在年底前回復至疫情前水平。他提到，當局會深化港珠機場合作，與東莞推展海空貨運聯運合作發展，積極結合大灣區優勢，亦會全力擴展國際聯繫，開設更多航線，尤其是一帶一路國家。