港府公布新醫學院十大條件　需錯位發展並設立第二學位課程

政府計劃籌建本港第3間醫學院，籌備新醫學院工作組今日(11月28日)公布成立新醫學院建議的10項主要考慮條件，包括要與本港現有兩所醫學院錯位發展；規劃教學醫院，並與本地和粵港澳大灣區醫療機構合作提供臨床訓練；設立第二學位課程；訂定多元化的資金來源計劃等等。工作組將於下周一(12月2日)向教資會所有資助大學發信，邀請有意成立新醫學院的大學於明年3月17日或之前提交建議書。而工作組下一步則會制訂評核建議書的具體準則，料明年內完成評核。

工作組定出的十項準則要求新醫學院要與現有兩所醫學院錯位發展，同時招募高水平的國際和本地教學專才，並要規劃現代化校園，配備先進教學設施，支持創新醫學學習模式。課程上，新醫學院需結合「能力為本」評估及創新教學方法，例如提供早期臨床學習，同時亦要推動醫學創新與科研發展。

身為工作組聯席主席之一的醫衞官員表示，本港面對人口老化和醫療需求不斷增長，成立第三所醫學院對未來的本地醫療服務發展非常重要。他續指，工作組認為新醫學院應肩負培育更多可在本地執業的醫生的使命，以提升本地醫療服務的質素及服務量，並以創新策略定位促進本地醫學教育和研究，吸引更多本地及海內外醫學人才，配合本港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。

署理教育局局長施俊輝指，新醫學院有助提升醫療界的學術及研究水平，推進香港成為國際專上教育樞紐。此外，新醫學院為「北都大學教育城」的一部分，期望可與周邊專上教育院校或產業開拓更多研究合作及交流項目，提升整體協同效應。