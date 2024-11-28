內地進一步促進跨境電商出口發展　簡化申報手續

海關總署周一（25日）發布關於進一步促進跨境電商出口發展的公告，取消跨境電商出口海外倉企業備案，簡化出口單證申報手續，擴大出口拼箱貨物「先查驗後裝運」試點，並推廣跨境電商零售出口跨關區退貨監管模式，下月15日起施行。

公告指，開展跨境電商出口海外倉業務的企業，毋須再向海關辦理出口海外倉業務模式備案，但企業在申報環節仍需向海關傳輸訂倉單電子數據，並對真實性負責。跨境電商零售出口和企業對企業出口清單申報前，跨境電商企業或其代理人、物流企業應分別通過國際貿易「單一窗口」或跨境電商通關服務平台向海關傳輸交易、物流等電子訊息，但毋須傳輸收款單電子訊息。

此外，內地在上海、杭州、寧波、廈門、青島、鄭州、武漢、長沙、廣州、黃埔、成都、西安12個直屬海關，開展出口拼箱貨物「先查驗後裝運」監管模式試點；並在北京、天津、大連、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、青島、鄭州、長沙、廣州、深圳、黃埔、成都、烏魯木齊20個直屬海關，開展跨境電商零售出口跨關區退貨監管模式試點。