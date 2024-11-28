南韓尖端產業出口競爭力　連續3年落後中國

南韓經濟人協會周四（28日）發表報告，就韓中兩國近10年的高新技術產業貿易專業化指數（TSI）進行分析，發現南韓的尖端產業出口競爭力連續3年落後於中國。

協會分析結果顯示，南韓2022年的高新技術產業貿易專業化指數為20.2，首次被中國（24.0）超越；2023年，南韓（20.1）和中國（26.7）的差距進一步擴大；2024年前8個月，南韓該指數雖升至25.6，但仍沒能超過中國（27.8）。2014年，南韓該指數（29.9）曾大幅領先中國（11.8），但該領先優勢只保持到了2018年。

中國在電氣、機械產業的領先優勢進一步擴大；在移動出行和化工產業，南韓的領先優勢不斷縮小。協會指出，這種現象歸因於兩國研發投資的差距，南韓高新企業2023年的研發經費為510.4億美元（約3,981億港元），僅為中國企業2,050.8億美元（約1.59萬億港元）的四分之一。2013年以來，中國企業研發經費年均增幅為18.2%，南韓僅5.7%。協會表示，政府有必要對稅收制度進行完善，同時加大扶持力度，確保南韓高新企業進行更多的研發投資。