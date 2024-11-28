進出中英街新檢查站明啟用　12.23用人臉辨識無感通關

已逐步開放的沙頭角邊境禁區，當中以藍色帳篷搭起的中英街警崗將於明日(29日)關閉，同時新警崗亦會啟用。兼具檢查站功能的新警崗將會使用無感通關，由於人臉辨識系統調校需時，預計下月23日才可投入使用，屆時經預先登記就可以使用無感通道出入檢查站。有社區人士認為，措施可促進沙頭角的旅遊發展。

在昨日(27日)的立法會會議中，政府指今年年底會推出人面辨識先導計劃，日後只要持有效禁區許可證可以進出中英街的人士，經過預先登記就可以使用無感通道出入檢查站。北區區議員高維基今日(28日)在社交平台透露，明早9時開始使用新的中英街警崗進出，原有的舊警崗亦將於同一時間正式關閉。沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪表示，新警崗會採用無感通關，因人臉辨識系統在調校中，暫時仍會像舊警崗般採用需出示文件的檢查模式。

至於有多少人會申請使用無感通關，李冠洪指約3至4,000人，主要是沙頭角的居民。他認為下月啟用無感通關之後，中英街仍會維持「禁區中的禁區」，畢竟始終都要有所區隔，日後措施若有所放寬，相信會採用旅行團形式進入，並預計對區內的旅遊有促進的作用。