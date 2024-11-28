公眾對電子科技接受程度提升　研究指科技應用於運動助機能發展

香港遊樂場協會早前進行「公眾對電子科技應用於推廣社區運動的看法」研究，發現受訪者傾向同意電子科技有利提升運動能力，並且能夠有利發展身體機能，研究團隊的香港專業進修學校教育學系助理教授陸豔媚指出，女性受訪者對電子科技及電子運動比較有更深刻的體驗；而教育程度越高的群組，對電子科技的應用於運動上的接受程度也較高，較同意電子科技有助提升運動能力。

另外，研究亦指出公眾對電子科技的接受程度不斷提升，為社區推廣運動提供了良好的基礎。陸豔媚指世界各地也有愈來愈多運動產業整合個案是借助電子科技為提升大眾體育運動的參與度。香港遊樂場協會副總幹事（文化及體藝部）饒奕明以體育互動體驗館SPORTS EXPO為例，在8年間舉行過不同類型的活動，包括巴黎奧運展覽及香港精英運動員裝備展、拳擊同樂日、室內賽艇夏日祭等，利用互動電子設備，幫助公眾更積極地參與運動，吸引市民投入社交生活，促使身心健康。

遊樂場協會續指，將繼續探索更多創新的方法，讓運動成為大家日常生活的一部分，藉普及運動凝聚社群，加強社區健康發展。而SPORTS EXPO於巴黎奧運期間曾化身成奧運資訊站，相信亦會在明年全力支持全運會的推廣，點燃全城的運動熱情。