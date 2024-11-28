全球青年力量峰會假海事博物館舉行　匯聚各界領袖探討香港地位

首屆2024全球青年力量峰會於香港海事博物館舉行，焦點環節「領袖對話：塑造未來領袖」，匯聚香港最具影響力的各界領袖，共同探討香港在全球舞台上的戰略地位，分享如何通過政策、人才及創新優勢，等鞏固香港作為國際合作及前瞻性領導中心的地位。香港全球青年專業倡導行動創始召集人劉仲恒表示，峰會是一個重要的催化劑，推動跨越地域與行業界限的行動與合作。

劉仲恒續指創新是推動進步的核心，而香港則是一座燈塔—孕育前瞻性理念與變革性解決方案的中心，香港不僅是通往亞洲的門戶，更是一片匯聚創意、抱負與合作的機遇熱土，共同塑造未來。

峰會期間，與會者還聚焦於應對全球挑戰及解鎖主要行業機遇。在「健康經濟：探索創新以實現韌性未來」的環節中，頂尖醫療及保險機構的領導者探討了健康科技及綜 合醫療服務的變革潛力；而「數碼及創意經濟：為明天創新」環節深入探討數碼平台及虛擬經濟的變革力 量。嘉賓就創意內容策略及技術在重塑創意產業進行了探討，強調香港如何憑藉人才、基礎設施及連接性，成為推動全球文化及經濟增長的主要動力。