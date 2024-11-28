西貢沉船灣出現沉船　漏油逾兩月未清恐污染海洋

西貢海域發現沉船，船身斷開恐現漏油風險！有市民今日(28日)在社交平台發布一張照片，並表示早前在西貢沉船灣一帶遠足時，居高臨下看到一艘貨船擱淺，船身斷開兩截在近岸位置載浮載沉。他指事故發生近1個月，惟未有任何清理行動，而他估計附近為郊野公園範圍，憂慮沉船會洩漏燃油，促相關部門盡快派員清理，否則燃油會污染周遭海洋破壞生態。海事處證實早於9月底接獲相關貨船擱淺報告，相信貨船來自內地，正跟進事件，並無發現溢油情況。

由讀者提供的相片可見，貨船擱淺於一個海灣之中，船頭及船身已斷開並分隔一段距離，當中船身有一大半面積被海水淹沒並且損毀嚴重，在岸邊載浮載沉。而船頭則傾側沉在大海裏，部分船身有刮痕。該市民稱早於一個月前已發生相關事故，更指「有沉船的沉船灣還是第一次見」。

翻查資料，西貢一帶海面曾在2018年超強颱風「山竹」吹襲過後，出現大批沉船需要處理。根據《商船(本地船隻)條例》第56條，打撈沉船和清走擱淺船隻是船主責任，若船主未在限期前移走，有關的船會被扣押，海事處會向船主追討有關費用，船主更可被判罰款2.5萬港元及監禁1年。不過，若海事處無法找到船主，清理費或需由公帑埋單。

海事處發言人指，於今年9月26日接獲報告，指西貢沉船灣附近海域有一艘貨船擱淺，隨即派員到場並跟進事件。初步調查顯示該貨船來自內地，因強風而漂流到涉事水域擱淺，當時船上沒有載人及貨物，但事故無造成任何人員傷亡。事故中貨船的船東代表已經與本處聯絡並計劃將沉船移走，海事處正就事件進行跟進行動。經翻查最近紀錄，並未接獲任何與上述事件有關溢油報告，亦未有在有關海域發現油污，會繼續密切監察海面情況，如發現或接獲有關溢油的報告會立即派員安排清理。

漁護署發言人指，查詢所指地點鄰近西貢東郊野公園，署方正密切監察有關郊野公園的情況，並會按實際情況聯絡相關部門作出適當跟進。

至於發現沉船的地點沉船灣則為一個遠足徑，根據漁護署資料，沉船灣是位於西貢東的一個海灣，在長咀與短咀之間。市民如要遊覽沉船灣，可以經由米粉頂附近的三道山徑，或循東灣山以南的山腹徑前往。