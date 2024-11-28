北上友人家打肉毒針　55歲漢中毒現重影眼瞼下垂求醫

再有人北上打肉毒針中毒！一名過往健康良好的55歲男子，月初前往內地一名朋友的家中接受報稱為肉毒桿菌毒素的注射懷疑中毒，兩周後現重影、眼瞼下垂等求醫。衞生署衞生防護中心今日(28日)表示，病人接受治療後已經出院，有關個案已通報內地有關當局，流行病學調查仍在進行中。

根據病人提供的資料，他於本月3日到內地，在一位朋友的家中接受報稱為肉毒桿菌毒素的注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。他於上周日(17日)開始出現重影、眼瞼下垂、發音困難、咀嚼困難和吞嚥困難。他於上周二(19日)到香港港安醫院—荃灣求診，同日入院。臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。

衞生署提醒市民，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。