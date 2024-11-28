虛構涉密文件投靠外國情報機關　男子違反間諜法

內地新修訂的《反間諜法》將「投靠間諜組織及其代理人」的行為，明確為間諜行為。國家安全部周四（28日）發文披露，國家安全機關查處了一宗境內人員虛構涉密文件、投靠間諜組織的行政案件，該人仍被認定違反《反間諜法》。

案情指，張某原打算前往某國淘金，抵達後卻發現當地政府大力整頓礦山開採，淘金行業受限，淘金夢碎後其染上賭博惡習，債台高築。他某日看電視劇，角色受某國間諜情報機關指使竊取涉密資訊，獲得現金獎勵，故打算如法炮製，意圖捏造自己持有涉密文件，通過某國駐當地使館人員聯絡該國間諜情報機關，騙取獎勵。他事先將準備的虛假情報翻譯成英文寫在白紙上，然後叫車前往該使館，向館內人員投遞材料。在對方指引下，張某表達了「投誠」願望，留下聯絡方式後獲得折合5,600元人民幣（約6,000港元）的物質獎勵。

張某之後輾轉回國，然而國家安全機關早已掌握他主動投靠某國間諜情報機關的行為，並在他歸國之際開展審查。他到案後，對虛構持有涉密文件、意圖投靠某國間諜情報機關的違法行為供認不諱，並主動寫下檢討書。鑑於他真誠悔過、積極改正，國家安全機關對他進行批評教育，並免予處罰。