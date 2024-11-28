剝橙驚見蛆蟲郁郁下　專家教你點揀至唔使怕

橙和蘋果同樣有豐富營養價值，但如果不幸吃到「加料」的橙就可能「飽食驚風散」，台灣有網友在社交媒體發布影片，可見一個橙的果肉裏竟然有一條白色的蟲在蠕動，一般人吃橙時剝了皮也會第一時間大口咬下去，隨時一直以來吃下不少蟲。《東呼即應》探討相關問題，有機農夫指出，若果蒂附近出現凹凸痕迹或變色部分，或是被蟲咬的現象，進食時應盡量去皮或切件，檢查近核子位置，沒有蟲才進食。有醫生則指，如果橙肉有大量蟲，水果很多蛀洞，有機會已受外來環境污染，免疫力低人士或者懷孕婦女進食，影響較大；又指清洗或浸洗水果，對預防蛆蟲沒有太大作用。

有機農夫黃如榮表示，通常橙、橘子、水果甚至瓜果，很多時都會出現瓜果蠅，若果蠅在幼果時產卵，果子成熟時卵會不斷孵化，這是正常情況，尤其是有機種植或者少用農藥的地方，而有機種植通常會透過套袋或者套網的方式預防，盡量減少瓜果蠅接觸到農產品或果實。他亦指出，一般果農會噴灑大量農藥，盡量減少害蟲，外國果農會將水果被咬的地方削走，剩餘的果實就用作蘋果酒或蘋果汁。

黃如榮續指，瓜果蠅在熱天、夏天較活躍，若水果及瓜實部分是在夏天種植或收成，被蟲咬的機會較大，從外觀上較難辨別有蟲的水果，市民可留意近瓜果頂部近果蒂的位置，檢查會否出現凹凸痕迹或者變色部分，都可能是被蟲咬的現象，又或者在進食時盡量不要原個進食，應去皮或者切件，尤其是近核子位置要特別注意，檢查沒有蟲才進食。

家庭醫生關嘉美指出，橙肉的蟲是柑蛆，即是柑橘類蛆蟲，果蠅在果皮上產卵之後果蠅就會飛走，蠅卵會在果皮上蛀洞就會孵化幼蟲，幼蟲就會走進果實內進食果肉。但她指，小量蟲毋須害怕，但如果橙肉有大量蟲，即代表橙有很多蛀洞，水果有機會已經受外來環境污染，大量蟲亦會吸取果肉、果汁，水果亦不會香甜及會乾枯，營養價值亦不高。

荔枝、番石榴不時會發現小量蟲，番石榴的果肉被蟲蛀會出現坑紋，關嘉美建議，購買水果時留意表面有沒有蛀洞，水果會否乾枯，外表是否新鮮；亦可拿上手檢查是否有沉甸感覺。她續指，如果身體正常，進食小量蟲雖然惡心，但沒有太大問題；但若水果已有大量蛀洞，細菌或會從中進入水果內，兒童、老人家、免疫力低人士或者懷孕婦女進食或有風險。