生理鹽水充HPV疫苗出售　前護士騙逾60萬人民幣

甘肅省蘭州市公安局城關分局五泉派出所早前接獲4名女子報案稱，通過自稱是某醫院護士的李某某接種人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗，但在衞生部門軟件找不到接種資訊，疫苗溯源碼也被多人掃描，懷疑遭遇詐騙。經派出所調查取證，最終抓獲李某某。

內媒周三（27日）報道，李某某利用之前在醫院工作的便利，私自留存注射完畢的疫苗包裝，隨後灌入生理鹽水，通過社交平台宣稱有特殊渠道，毋須預約即可接種HPV四價、九價疫苗，以「限量名額」、「內部渠道」等話術尋找客源。警方進一步偵查發現，李某某帳單中多次出現2,484元（人民幣，下同，約2,700港元）、4,800元（約5,200港元）等，具明顯特徵的轉帳金額逾60萬元（約65萬港元），涉及160多名受害者。經過4個多月，警方已核實36名受害者，涉及金額10萬多元（約10.8萬港元）。

報道指，李某某將受害者帶到醫院附近的商場、診所、此前工作醫院的走廊、廁所內接種疫苗。她作案時間長達三年，受害者多為熟人介紹，辦案人員從她隨身攜帶的手袋內查獲4個「疫苗包裝」紙盒。城關分局今年8月聘請甘肅省藥品監督管理局鑑定涉案疫苗，結果均為假藥。