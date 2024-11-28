香港時裝薈重頭戲巨星雲集　谷愛凌木村光希韓流女王CL現身

參與的嘉賓，左起：Koki、Jourdan Dunn及Lucien Laviscount、谷愛凌（右二）及CL（右一）。

本港首屆「香港時裝薈」的重頭戲「Vogue Loves Hong Kong」今日（28日）舉行，國際級巨星、業界人士及時尚達人均現身撐場，包括國家冬奧金牌得主谷愛凌、有「韓流女王」之稱的2NE1隊長CL、少女時代前成員Jessica、《魷魚遊戲》韓星魏化儁、日本模特兒木村光希、荷里活影星Naomi Scott等。

紡織及製衣界議員陳祖恒指「時裝薈」充分體現香港擔當匯聚國際時尚、文化藝術及創意的國際都會之獨特魅力，以實際行動在國際舞台綻放璀璨的香港光芒，又估計是次活動在社交平台至少吸逾百萬點擊率。他相信透過這場另具香港特色的時尚派對，為香港經濟及周邊產業帶來實體效益和商機。

香港時裝協會今午亦舉辦了一場午餐會，雲集海內外時尚業界、行業協會、時尚品牌高管、學術機構、金融界、地產界等代表，以及來自上海時裝周、東京時裝周等海內外業界翹楚，就深化時裝與不同產業跨界融合、拓展更多商機和區域合作，築建合作及溝通橋樑。

陳祖恒指「時裝薈」各大活動，充分體現香港擔當匯聚國際時尚、文化藝術及創意的國際都會之獨特魅力，同時顯著香港作為中外文化交流及「超級連繫人」的重要定位，也體現紡織、製衣及時裝業界不斷實際行動，引領香港在國際舞台綻放璀璨光芒。

隨着「時裝薈」恒常化，他指是次「時裝薈」屬於一個重要的開始，業界期望未來繼續發揮自身力量，不斷為「時裝薈」注入更多盛事化及國際化的元素，例如在不同季度舉辦不同時裝盛事、在11月焦點月份舉辦結合電商、消費元素等的活動，以時裝時尚為香港拼經濟、迸發展，走出屬於香港的時尚之路。