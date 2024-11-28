雙陽煤礦11死大爆炸事故調查　46人遭處理

國家礦山安全監察局黑龍江局近日公布黑龍江雙陽煤礦重大氣體爆炸事故調查結果，46名責任人員和相關單位被處理。

調查組認定，去年11月28日發生的雙陽煤礦氣體爆炸事故，是一宗因煤礦嚴重違法違規作業、安全管理混亂、上級公司安全監管履職不到位而導致的重大生產安全責任事故。此次事故造成11人死亡、6人受傷，直接經濟損失逾1,950萬元人民幣（約2,100萬港元）。事故直接原因為雙陽煤礦左二安裝面違規自然排放氣體，回風巷單道風門處風流短路，造成進風巷內無風或微風，導致氣體局部積聚達到爆炸濃度，電纜失爆產生火花，引起爆炸。

事故調查組對上述責任人員和相關單位提出了處理意見建議，黑龍江省紀委監委對監察對象及黨員幹部提出問責意見。其中，因在該宗事故中死亡不予追究責任人員1人，已被公安機關採取強制措施人員5人，已被公安機關立案偵查人員1人，建議給予解除勞動合約人員1人以及建議給予黨紀政務處分人員38人。雙陽煤礦被依法給予罰款等行政處罰，並列入嚴重失信主體名單。此外，雙陽煤礦、雙鴨山礦業公司、龍煤集團、黑龍江省應急管理廳（省煤管局）分別向上級深刻檢查。