中國最大塔克拉瑪干沙漠　阻沙防護帶實現鎖邊合龍

新疆塔克拉瑪干沙漠素有「死亡之海」之稱，作為中國最大、世界第二大流動沙漠，總面積達到33.76萬平方公里，邊緣總長度約3,046公里。抗擊治沙一直是重點政策，經過40多年治理，長達2,761公里的阻沙防護帶，終在周四（28日）上午補上剩下的285公里缺口，實現鎖邊合龍，消息令千百年來生活在這片土地上的人們興奮不已。

鎖邊工程能夠阻沙護路、阻沙護城，為經濟社會發展提供堅實保障，涉及新疆3個地州的6個縣，分別是巴音郭楞蒙古自治州且末縣，和田地區皮山縣、策勒縣、于田縣和民豐縣，喀什地區葉城縣。于田縣是鎖邊合龍最後的完成區域，剩餘1公里主要靠生物治沙方式完成，主要有梭梭、檉柳、酸棗、沙棗、玫瑰5種植物，當地很多民眾周四都參與種植3萬棵植物至沙漠中。

塔克拉瑪干沙漠風速可達8級以上，多年來極度乾旱，年均降水量不足80毫米。1978年，有關部門決定在西北、華北、東北風沙危害和水土流失重點地區建設大型防護林的戰略決策，40多年來，由新疆各族幹部群眾努力下築起綠色屏障，將新疆森林覆蓋率由1978年的1.03%提高到目前的5.06%。

截至去年底，通過工程治沙、生物治沙、光伏治沙的方式，塔克拉瑪干沙漠周邊築構起阻沙防護帶，唯獨285公里缺口空白區需要治理的沙化土地沙化程度更重、立地條件更差，是最難啃的硬骨頭。新疆未來將圍繞東擴、北增、西護、中阻戰線協同發力，打好塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰，確保沙源不擴散，並大力發展具有地方特色的沙產業，進一步增加空白區合龍處的寬度，鞏固提升鎖邊成效，努力打造全國防治荒漠化的典範。