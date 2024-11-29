東方日報A1：地盤出汗唔出糧　拖欠3億大混帳

樓市低迷，建造業迭爆資金鏈斷裂、打工仔被拖糧或欠薪事件。香港建造業總工會昨日表示，今年初至今共接獲約200宗工友求助個案，涉及打工仔2,000名，被拖欠薪金及工程費超過3億元，情況屬歷年最高！7月份後出現新一波欠薪高潮，多個地盤密集式爆「有汗出、無糧出」紛爭，涉款約1.6億元，當中有9宗涉政府及公營機構的工務工程。總工會強調，若地產市道沒有明顯改善，料明年情況比今年更差。該會批評現有監管措施無法保障打工仔，促港府研究設立第三方資金信用平台，確保打工仔「有糧出」，又要求業主和發展商加強審查分判商的財務狀況，杜絕「口頭合約」。

香港建造業總工會表示，一年將盡，行內仍有約2,000名地盤工人被僱主拖欠兩至7個月的薪金及工程費，涉款超過3億元。7月起，更頻密有地盤爆出欠薪問題，至今該會收到23宗涉及大型工程的求助，涉款約1.6億元，受影響工人超過1,000人，欠薪地盤由私人工程開始蔓延至工務工程，包括北角路政署的道路工程、房協秀茂坪安達臣道的工程；觀塘聯合醫院重建工程；秀茂坪安達臣道房協地盤；機管局二號客運大樓擴建工程等。總工會指現時只成功追討今年4月前發生的欠薪個案，款項約為3,000萬元，涉及500至600名工友。

總工會理事長周思傑指，過去建造業只是不時有拖糧情況，今年卻極之嚴重，自七月起「每個禮拜都有，有時密集到每天都有」，他估計與經濟環境差、地產市道差、私人工程減少有關。他強調，早前有大型老牌建築商清盤，連帶影響行業的銀行信貸和物料輸送安排等，導致很多大判或二判以資金周轉困難為由，聲稱無法支付工友薪金，將經濟壓力轉嫁給工友。而工人文化水平有限，缺乏對僱傭條例的認識，不少人與判頭只是「口頭合約」便開工，遇上地盤欠薪、工傷事故時便難以追討。

立法會議員梁子穎本月曾到東涌一個公屋欠薪地盤協調糾紛，該地盤的二判代支工程費、工資等「差唔多3個月」，二判最期望總承建商按時發放工程費，保障現金流轉。梁坦言，部分工程的工人雖討回薪金，但總承辦商仍扣留工程費，若公屋工程停工，最終會影響到落成進度，長遠影響輪候公屋的市民，促請政府設法解決。

談到拖糧問題嚴重，工會指建造業界一直存在「價低者得」或「大細糧」等問題，近幾年愈來愈嚴重。當局早前公布《建造業付款保障條例草案》，適用於不少於500萬元的總承包合約，容許收款方在未收到款項後啟動「審裁機制」，由第三方裁決，收不到錢則可停工。周思傑則指該條例雖能有效紓緩欠薪情況，但未能從根本解決問題。

總工會提出7項建議，促政府及業界研究、糾正，建議包括正視「價低者得」、「層層分判」根源問題；業主、發展商須嚴格審查總承建商及各個分判公司的財務狀況，要求上交工程資金預算報告，設獨立戶口以自動轉帳的形式專門為工人按時發放薪金，並向業主、發展商提交顧問公司或勞資主任確認的工友已出糧紀錄表；業主、發展商的合約可以要求總承建商、直接僱主設立第三方資金信用平台，將一定比例的工程款項存入這個信用平台；推動業界訂立及執行「標準合約」制度，逐步剔除「口頭合約」陋習，以及加強工友對僱傭條例的認識等。

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