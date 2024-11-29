學徒墮梯槽亡　工會促增職安培訓

早前中環一名18歲職業訓練局男學徒在維修扶手電梯期間，疑失足墮下電梯槽，受困約一小時後送院不治。香港電梯業總工會及工聯職安健協會昨日約見勞工處代表，希望當局加強安全培訓。工聯會表示近年扶手電梯保養工程接連發生多宗工業意外，對職安環境安全深感憂慮，期望處方能加強相關監管及支援，包括督促電梯承建商重視安全培訓和完善強制性基本安全訓練課程等。

工聯會表示，電梯承辦商有責任確保所有工友，在正式工作前接受專門的安全課程培訓，對當中有個別承辦商以Zoom等網上形式提供安全訓練資訊是缺乏實效性。該會建議勞工處、電梯承建商必須採用面授形式進行安全培訓，因為面對面課程可令導師更快知道有關僱員的吸收情況。

該會透露，有學徒反映他入職了半年，但都未有接受相關的安全培訓，坦言「呢個令我哋感到詫異，實際上我哋是唔可以接受」。當局時常說安全為首要，希望當局能夠督促各大電梯承辦商在安全培訓方面要盡量改善，並希望職業訓練局除了教授學徒的技藝之外，應要有一個專門安全培訓課程，認為屬最重要。該會又稱，現行的「平安卡」課程未能全面覆蓋機電行業的特殊需求，建議對課程內容進行改進，加入針對機電行業的專門安全知識及操作安全規範。

被問及該名18歲學徒維修扶手電梯期間不幸喪生事故的調查進度，議員郭偉强指，勞工處目前拒絕進行資料披露，執法部門亦正調查中，現階段不應揣測事故原因，以免影響日後檢控。