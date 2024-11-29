中日大戰球迷脫衣闖球場　遭行拘10日禁入場1年

世界盃外圍賽亞洲區C組上周二（19日）中國主場對日本的比賽中，一名內地球迷強行闖入球場，並跑到日本隊門將鈴木彩艷面前挑釁。內媒周四（28日）報道，該球迷已被依法處以行政拘留10日，並禁入場1年。

據早前報道，中國對日本的比賽上周二在福建廈門白鷺體育場舉行，當比賽進行到上半場33分鐘時，一名男球迷衝入球場，脫掉上衣，導致比賽短暫中斷。隨後，保安人員將該球迷制服並抬離現場。日本最終在該場比賽以3比1獲勝。據報道，當日強行闖入比賽場地的球迷吳某某，除已被廈門市公安局翔安分局依法處以行政拘留、罰款500元人民幣（約544港元）外，同時責令他12個月內不得進入體育場館觀看同類比賽。

在北京，中國紀委監委駐國家體育總局紀檢監察組與體育總局黨組、中國足協黨委周四圍繞足球工作開展專題會商，體育總局黨組書記、局長高志丹指出，良好輿論環境是足球健康發展的必要條件和重要保障，要系統謀劃、主動作為，切實扭轉輿論宣傳被動局面，最大程度凝聚改革發展共識，同時要深入推進足球反腐和行風整治。駐體育總局紀檢監察組組長、黨組成員習驊強調，要從政治上認識輿論、治理輿論，優化輿論環境必須外樹形象，加強組織領導，提振行業內外對中國足球改革發展的信心。