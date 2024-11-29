賴清德明外訪將過境美國　解放軍機艦戰備警巡

台灣的賴清德周六至下周五（11月30日至12月6日）訪問太平洋3國，將過境美國夏威夷及關島，據報大陸或以此為藉口，近日在台灣附近舉行軍演。台防務部門周五（11月29日）發布台海周邊海空域動態，截至當日上午6時的前24小時內，共偵獲大陸33架次軍機、8艘次軍艦持續在台海周邊活動，前一晚有一批軍機配合軍艦執行聯合戰備警巡。

台防務部門周四（11月28日）表示，當晚6時20分開始，陸續偵獲解放軍殲16戰機、空警500預警機等各型主、輔戰機及無人機共19架次出海活動，其中15架次逾越台海中線及其延伸線，進入台灣北部、西南及東部空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，檢派任務機、艦及岸置導彈系統適切應對。截至周五上午6時的前24小時內，共21架次大陸軍機逾越中線，另有一個空飄氣球周四中午12時52分，從基隆西北方93海里進入台灣空域，高度為1.6萬呎，於當日下午2時27分消失。

賴清德周六展開任內首次出訪，去程將過境夏威夷停留兩晚，依序訪問馬紹爾群島、圖瓦盧後，過境關島停留一天，訪問帛琉後返台。美媒引述亞太地區官員指，大陸可能以多場軍演回應，可能包括灰色地帶戰術、海警船封鎖接近台灣的國際航道與海警人員登船檢查等。官員預料規模接近賴清德雙十演說後的解放軍圍台行動，向美國來屆特朗普政府警示，旨在建立區域主權影響力，防堵美方介入西太平洋第一島鏈。

中國國防部周四透露，中美兩軍上月6日至8日在青島舉行2024年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會暨年會，旨在落實兩國元首重要共識，推動兩軍關係穩定、健康、可持續發展，就當前中美海空安全形勢交流，評估《中美海空相遇安全行為準則》年度執行情況，討論改進中美海上軍事安全問題的措施，並就2025年工作小組會議議題交換意見。中方認為，此類溝通有助中美兩軍一線部隊更專業、安全地開展互動，降低誤解誤判風險；同時堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，將繼續依法依規堅定維護自身領土主權和海洋權益。