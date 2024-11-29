地鐵落車爆衝突　青年男女與3長者互毆

廣東省廣州地鐵站近日傳出有一對青年男女與3名長者互毆，網傳影片顯示其中一名白髮老人倒臥在地上。廣州地鐵周四（28日）通報，事件因擠迫引發，事後車站工作人員已報警，其中兩名受傷乘客送院檢查無大礙，公安機關正在調查處理。

網上流傳影片顯示，一名戴鴨舌帽的年輕女子與一名戴口罩的老婦爭執，用手指着對方並互相推撞。另一名身着白色外套的年輕男子與另外兩名長者也發生推撞。片中一名白髮老人倒地不起，戴鴨舌帽的女子其後與兩名長者扭打在一起，白色外套男子起腳踢向一名老婦，並掌摑、拳打對方，然後對另一倒地老翁邊拳打腳踢邊辱罵。兩名穿着制服的地鐵工作人員到場勸阻。

廣州公安110報警服務台周四表示，事發地點為廣州市公安局公共交通分局越秀公園站派出所所轄，該派出所工作人員稱警方已介入調查。廣州地鐵同日透過微博發通報稱，事發於周三（27日）傍晚6時許，廣州地鐵5號線廣州火車站轉車站月台有5名乘客因落車擠迫口角，之後發生肢體衝突，車站工作人員發現後第一時間到場處置並報警，事件未對地鐵營運造成影響。