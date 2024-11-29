跨境直通救護車計劃明日啓動　「點對點」運送病人到指定公院

港府聯同廣東省和深圳市政府，以及澳門政府明日(30日)正式推出為期一年的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」。試行計劃的首階段安排會先實行跨境直通救護車由深圳和澳門的指定派送醫院(即香港大學深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院)載送病人到香港的指定公立醫院。粵港澳三地政府會視乎試行計劃的成效及運作經驗，考慮下一階段擴大計劃的安排。

在跨境直通救護車安排的機制下，經指定跨境合作醫院團隊評估及同意，可安排以「點對點」模式於指定醫院之間直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到香港，無需在口岸轉換救護車，從而減低病人在運送過程的風險。

試行計劃設有機制防止濫用及確保跨境運送安全。因應病人的情況和醫療需要不盡相同，派送醫院醫生在處理每宗個案時會按照臨床診斷和病人實際情況，評估是否有需要安排病人跨境轉院，接受持續治療或復康服務。派送醫院醫生會聯絡醫院管理局重大事故控制中心，與接收醫院共同就個案作評估、資訊交換及協調，從而決定是否啓動運送機制。派送醫院和接收醫院也會確保病人親屬及／或病人已同意有關安排並知悉運送風險。