名校食堂飯菜吃出蝸牛蟲子　76學生不適多部門調查

上海市奉賢區一間名校食堂近日被指食材過期、調料發霉，甚至在菜中吃出蝸牛，家長稱本月已有76名學生腸胃不適。奉賢區教育局周四（28日）通報，教育局和市場監管局介入調查，市場監管部門對食品等已取樣送檢，目前停止了供餐企業的服務。當局將敦促學校主辦單位結合調查結果，嚴肅處理校領導及相關責任人並追責。

出事的是知名民辦學校奉賢區世外教育附屬臨港外國語學校，有學生家長指出，數月前包括其孩子在內的2至3名孩子曾嘔吐腹瀉，當時沒有在意，以為是偶發情況，直到最近家長突擊檢查學校食堂，才發現許多問題。學校上周五（22日）舉行運動會，家長在食堂陪孩子吃飯時，有人在食物中發現蝸牛和蟲子。家長周日（24日）一起去學校食堂查看，發現生蟲的芝麻、過期的豆腐皮、發霉的調料，炒菜的鏟子也生銹。

奉賢區教育局通報，已啟動應急預案，牽頭召開家長代表座談會，督促學校終止與原供餐企業合作，選取優質企業臨時供餐，確保調查期間學校供餐不受影響。聯合區市場監管部門將家長指認的存疑原輔料就地封存，經抽樣檢驗，味精、白糖、食用油、湯料符合食品安全標準；對學生家長反映的蔬菜中發現青蟲、蝸牛等異物的情況，涉嫌違反食品安全法律法規，已立案調查。區衞健部門亦進行了流調檢查，未發現該校學生群體性食品安全事件。當局將持續加大對第三方供餐企業、學校食堂、食堂從業人員的監督檢查力度，保障校園食品安全。