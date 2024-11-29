黎智英自辯否認與初選有關　從沒要求陳梓華做國際游說

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件今（29日）踏入第99日審訊。黎智英自辯時否認與初選有關，亦表明從沒要求陳梓華做國際游說，他把海外公司轉到陳梓華名下的原因，是想協助陳做生意而非報酬。

黎智英今繼續接受辯方大律師關文渭主問。本案從犯證人、法律助理陳梓華審訊時供稱，2020年初，他曾跟黎智英談及初選，當時陳提到，羅冠聰、黃之鋒等不欲受初選結果約束。黎智英今日在庭上強調，他跟民主派初選一事無關。泛民初選案主審法官之一李運騰隨即質疑，《蘋果日報》當初大肆報道初選。黎智英回答說，他知道初選這回事，但沒有關注各候選人動向，重申自己從沒牽涉初選。陳梓華另提及，黎智英說過幫政治素人在傳媒曝光，黎智英亦認為，劉祖廸及李宇軒都要打國際線。黎智英今否認說法，指自己從沒向陳梓華講及國際線，這必然是謊言。

此外，黎智英同意，2020 年初把一家原本由黎任董事的海外公司「LACOCK」轉到陳梓華名下，公司銀行戶口有8萬港元。黎智英今日指，這是Mark Simon的主意，黎相信轉讓的原因，是因為陳梓華向Mark Simon投訴，無法開銀行戶口做生意。Mark Simon遂答應幫忙。黎明言該8萬港元應該歸還，亦否認是因為陳梓華協助進行國際游說制裁行動，所以給予陳的報酬。黎智英強調，從沒要求陳梓華做國際游說，他只要求陳幫忙減低示威者暴力程度。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022