60華民兵船中業島集結　菲稱不需擔心

英媒周四（28日）公開最新衞星圖片顯示，大批中國民兵船近日在中菲有主權爭議的南海南沙群島中業島附近集結。菲律賓軍方則指，毋須擔心這批船隻。

衞星相片於周一（25日）拍攝，可見中業島周邊約有60艘船，部分距離中業島不足2海浬。根據船舶追蹤網站顯示，許多船隻是中國註冊的漁船。

菲律賓西部司令部司令托雷斯（Alfonso Torres）表示，中國的海上民兵船聚集在該地區很常見。菲律賓海軍南海事務發言人特立尼達（Roy Trinidad）也稱，中國海上民兵船經常出現在該海域，菲方了解這些船隻，它們是非法存在，但沒有必要驚慌，不必解讀每個動作並作出反應，重要的是保持菲軍的態勢。他續指，中業島靠近渚碧礁上的中國海軍基地和跑道，渚碧礁有時會作為大量中國海上民兵船隻的港口。

英媒報道，區內外交官和安全分析人士正密切關注事態發展，外界注意到上述中國船隻本周開啟了應答器，所以追蹤到它們。新加坡南洋理工大學拉惹勒南學院海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）表示，在菲律賓國內政治緊張之際，北京可能正在試探馬尼拉的反應。另外，菲律賓在中業島建設的新飛機庫將在未來幾周完工。如果中國海上民兵船繼續留在相關區域，可能是中方希望拖延菲律賓在島上的工程。

另一邊廂，中國解放軍南部戰區周四組織海空兵力，在黃岩島周邊海空域展開戰備警巡。11月以來，南部戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島周邊海空域巡邏警戒，進一步強化相關海空域管控力度，堅決捍衞國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。