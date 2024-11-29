料訪港旅客增　當局確保口岸交通配套　留意高鐵東鐵綫人流

當局提醒港鐵要密切留意高鐵及東鐵綫沿線的人流。

下月一日將恢復深圳一簽多行的個人遊簽注，港府昨日(28日)召開跨部門會議，做好各種準備，而運輸及物流局局長林世雄指為迎接將要訪港的旅客，已要求運輸署與各交通營辦商保持緊密聯繫，準備好深圳灣、落馬洲及香園圍主要陸路口岸的相關交通配套，亦提醒港鐵密切留意高鐵及東鐵綫沿線的人流情況，盡量完善安排以滿足乘客出行需求。

港府昨召開跨部門會議，高層官員統籌和指示文化體育及旅遊局、商務及經濟發展局和運輸及物流局全方位做好各項準備工作，確保旅遊設施、景點管理、口岸通關、旅客保障、跨境交通等各方面都準備就緒。

同時要求各口岸部門和公共交通營辦商密切監察訪港旅客數字，加強協調和保持溝通，按需要增派人手和加強服務，提升旅客體驗。

港府指旅發局亦會加強在深圳的宣傳推廣，並聯同社會各界推出不同優惠，推動和鼓勵更多旅客來港消費。港府呼籲旅遊、零售、餐飲等業界把握機遇，趁機推出特色產品和優惠，充分用好中央惠港措施，秉持「做多一步，好客之道」的服務精神，讓每位旅客都賓至如歸。